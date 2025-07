S usano per prendere certi individui nei cruciverba: la soluzione è Pinze

Home / Soluzioni Cruciverba / S usano per prendere certi individui

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S usano per prendere certi individui' è 'Pinze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINZE

Curiosità e Significato di Pinze

Hai risolto il cruciverba con Pinze? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Pinze.

Perché la soluzione è Pinze? Le pinze sono strumenti di precisione usati per afferrare, tenere o manipolare oggetti con facilità. Spesso impiegate in ambito meccanico o medico, permettono di afferrare con sicurezza materiali o tessuti senza danneggiarli. Sono indispensabili quando si necessita di una presa forte e accurata, anche su oggetti piccoli o difficili da afferrare. Un esempio pratico? Le pinze sono fondamentali per prendere certi individui in situazioni specifiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usano per prendere certi individuiBisogna usarle per prendere certi individuiCon esse vanno presi certi individuiLo usano certi decoratoriSi usano per prendere certe questioni delicate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pinze

Hai davanti la definizione "S usano per prendere certi individui" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

N Napoli

Z Zara

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O M E S H I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AEROSMITH" AEROSMITH

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.