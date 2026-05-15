Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei' è 'Eiettabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EIETTABILE

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Perché la soluzione è Eiettabile? Il termine che descrive un sedile che può essere espulso da certi aerei è un elemento di sicurezza fondamentale. Questo sedile è progettato per garantire l'evacuazione rapida dei passeggeri in caso di emergenza, permettendo loro di allontanarsi dal velivolo in modo sicuro. La sua struttura robusta e il meccanismo di espulsione automatica assicurano un'evacuazione efficace. La presenza di questo sedile rappresenta una misura importante per la tutela della vita a bordo degli aeromobili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Eiettabile

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" conferma che la soluzione 'Eiettabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Eiettabile

E Empoli I Imola E Empoli T Torino T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eiettabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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