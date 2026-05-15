Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei' è 'Eiettabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EIETTABILE
Perché la soluzione è Eiettabile? Il termine che descrive un sedile che può essere espulso da certi aerei è un elemento di sicurezza fondamentale. Questo sedile è progettato per garantire l'evacuazione rapida dei passeggeri in caso di emergenza, permettendo loro di allontanarsi dal velivolo in modo sicuro. La sua struttura robusta e il meccanismo di espulsione automatica assicurano un'evacuazione efficace. La presenza di questo sedile rappresenta una misura importante per la tutela della vita a bordo degli aeromobili.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Eiettabile
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" conferma che la soluzione 'Eiettabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Eiettabile
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il sedile che può essere espulso da certi aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eiettabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è il bene che può essere cedutoLo può essere la corrente elettricaLo è qualcosa che può essere vistoLo storico fuoristrada che può essere Wrangler o RenegadeLo si può essere anche solo di spirito
N N I I O N L