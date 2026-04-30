Prendere dal Bancomat

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prendere dal Bancomat' è 'Prelevare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRELEVARE

Perché la soluzione è Prelevare? Prelevare significa agire per ottenere denaro contante presso un distributore automatico, comunemente chiamato Bancomat. Questo gesto permette di accedere ai fondi disponibili sul conto corrente, facilitando pagamenti e spese quotidiane. La funzione è spesso utilizzata per gestire in modo rapido e sicuro le proprie finanze senza dover recarsi in banca. Attraverso questa operazione si può prelevare una somma di denaro in modo semplice e immediato, rispondendo alle esigenze quotidiane di liquidità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendere dal Bancomat". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Prendere dal Bancomat nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prelevare

Quando la definizione "Prendere dal Bancomat" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendere dal Bancomat" conferma che la soluzione 'Prelevare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prelevare

P Padova R Roma E Empoli L Livorno E Empoli V Venezia A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendere dal Bancomat" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prelevare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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