La regione polacca di certi cani volpini

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La regione polacca di certi cani volpini' è 'Pomerania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMERANIA

Perché la soluzione è Pomerania? Il Pomerania è una piccola regione storica situata nell'estremo nord della Polonia, nota per aver dato il nome a una razza di cani volpini molto popolari. Questa zona, ricca di tradizioni culturali e paesaggi pittoreschi, ha influenzato anche l'aspetto di questo animale domestico, noto per il suo pelo folto e la personalità vivace. La regione ha una lunga storia che si intreccia con quella della razza, contribuendo a definire le caratteristiche distintive del cane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione polacca di certi cani volpini". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La regione polacca di certi cani volpini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pomerania

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione polacca di certi cani volpini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione polacca di certi cani volpini" conferma che la soluzione 'Pomerania' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pomerania

P Padova O Otranto M Milano E Empoli R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione polacca di certi cani volpini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pomerania' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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