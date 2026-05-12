Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETE

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Perché la soluzione è Rete? La rete ferroviaria è un sistema di trasporto che collega diverse stazioni e città tramite binari e treni. Questa rete consente di spostarsi rapidamente e in modo efficiente, facilitando gli spostamenti di persone e merci. Tuttavia, non è progettata né adatta a catturare pesci, poiché si tratta di infrastrutture terrestri e ferroviarie. La rete svolge un ruolo fondamentale nel trasporto pubblico, ma non può essere utilizzata per attività di pesca o per catturare pesci in acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rete

Se la definizione "Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci" conferma che la soluzione 'Rete' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rete

R Roma E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella ferroviaria non è adatta a prendere pesci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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