La definizione e la soluzione di: Lo usano certi decoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Porcellana, ceramica, vetro e terracotta. si usano i colori in polvere che vengono anche usati dai decoratori a mano; essi vengono impastati con un apposito... Lo stucco è un impasto a base di gesso, calce o cemento usato in edilizia e nell'arte per il rivestimento e la decorazione di mura e soffitti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Si usano solo con le onde; Che non sopporta certi farmaci;

Cerca altre Definizioni