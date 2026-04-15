Si usano mordendo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usano mordendo' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTI

Perché la soluzione è Denti? I denti sono organi duri e resistenti che si trovano nella bocca di molte specie animali e nell'uomo. La loro funzione principale è quella di masticare il cibo, permettendo di sminuzzarlo in pezzi più piccoli per facilitarne la digestione. I denti sono formati da diverse parti, tra cui lo smalto, la dentina e la polpa, e sono fondamentali anche per la pronuncia dei suoni. La loro cura e igiene sono essenziali per mantenere la salute orale e prevenire problemi come carie e gengiviti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usano mordendo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si usano mordendo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Denti

La soluzione associata alla definizione "Si usano mordendo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usano mordendo" conferma che la soluzione 'Denti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Denti

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usano mordendo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Denti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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