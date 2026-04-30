Si usano per certi calcoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Si usano per certi calcoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usano per certi calcoli' è 'Logaritmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOGARITMI

Perché la soluzione è Logaritmi? I logaritmi sono strumenti matematici fondamentali utilizzati per semplificare calcoli complessi, come le operazioni di moltiplicazione e divisione. Permettono di trasformare potenze in somma o differenza, facilitando il lavoro con numeri molto grandi o molto piccoli. In ambito scientifico e ingegneristico, sono indispensabili per analizzare fenomeni che coinvolgono scale esponenziali. La loro applicazione si estende anche alla risoluzione di equazioni e alla rappresentazione grafica di funzioni logaritmiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usano per certi calcoli". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si usano per certi calcoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Logaritmi

Se la definizione "Si usano per certi calcoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usano per certi calcoli" conferma che la soluzione 'Logaritmi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Logaritmi

L Livorno O Otranto G Genova A Ancona R Roma I Imola T Torino M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usano per certi calcoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Logaritmi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I numeri con la mantissaNumeri che si raccolgono in particolari tavoleSi usano per abituare i bambini ai calcoliSi usano per prendere certi individuiSi usano con certi individuiSi usano per chiamare scherzandoemostatici: si usano nei prelievi di sangue