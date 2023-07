Con esse vanno presi certi individui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con esse vanno presi certi individui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PINZE

Significato/Curiosità : Con esse vanno presi certi individui

L'espressione "prendere qualcuno con le pinze" è un modo di dire colloquiale che significa trattare o considerare qualcuno con cautela, diffidenza o evitando di toccarlo direttamente. È usato per descrivere persone che possono essere difficili, problematiche o potenzialmente dannose, e suggerisce di mantenere una certa distanza o cautela nell'interagire con loro. Utilizzare le "pinze" simboleggia la necessità di evitare un contatto diretto o di essere coinvolti in modo troppo stretto con l'individuo in questione, al fine di proteggere se stessi o gli altri da eventuali conseguenze negative o rischi associati a quella persona.

Altre risposte alla domanda : Con esse vanno presi certi individui : esse; vanno; presi; certi; individui; Adulare per interesse ; Un azienda di spedizioni espresse ; Può esse re anche tellurica; Un luogo che può esse re monumentale; Nel diritto può esse re pro diviso o pro indiviso; Non vanno mai in chiesa; Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre; vanno messe in molti quiz; I dati che non vanno divulgati; vanno spesso in chiesa; Lo è il presi dente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; La Casa del presi dente USA; La residenza del presi dente Macron; Il palazzo della presi denza del Consiglio; La candidatura per la presi denza degli Stati Uniti; Lo sono certi ricordi; Aumentato come certi prezzi; A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori; Risposta da incerti ; Suona in dischi e concerti senza essere nella band; Rapporto tra individui ; Ampie riunioni di individui ; Gli individui della mandria; Insieme d individui ; Dividere qualcosa fra più individui ;

Cerca altre Definizioni