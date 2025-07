Antico supporto a tre piedi nei cruciverba: la soluzione è Tripode

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico supporto a tre piedi' è 'Tripode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIPODE

Curiosità e Significato di Tripode

Perché la soluzione è Tripode? Un tripode è un supporto costituito da tre gambe, usato per stabilizzare oggetti come fotocamere, strumenti di misura o apparecchiature varie. La sua struttura a tre punti garantisce equilibrio e stabilità su superfici irregolari. Ideale in molteplici contesti, il tripode è un alleato essenziale per ottenere foto nitide o supportare strumenti delicati, facilitando il lavoro in modo pratico e sicuro.

Come si scrive la soluzione Tripode

T Torino

R Roma

I Imola

P Padova

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

