Tenuto in piedi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tenuto in piedi' è 'Sorretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORRETTO

Perché la soluzione è Sorretto? La parola SORRETTO indica qualcosa che si mantiene in posizione verticale senza cadere, grazie a un supporto o a una struttura stabile. Questo termine si riferisce a oggetti o persone che, grazie a un equilibrio, riescono a rimanere in piedi e non perdere la stabilità. La capacità di essere sorretto permette di evitare il crollo o il collasso, garantendo una posizione eretta e sicura. In ogni caso, il concetto si collega strettamente alla capacità di sostenersi e di mantenersi in posizione verticale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenuto in piedi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tenuto in piedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sorretto

La soluzione associata alla definizione "Tenuto in piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenuto in piedi" conferma che la soluzione 'Sorretto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sorretto

S Savona O Otranto R Roma R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenuto in piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sorretto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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