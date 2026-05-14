Bianco per antico pelo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bianco per antico pelo' è 'Canuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANUTO

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Perché la soluzione è Canuto? Il termine canuto si riferisce a una persona anziana caratterizzata da capelli grigi o bianchi, spesso associati alla vecchiaia e alla saggezza. La parola richiama l'immagine di un uomo o di una donna con capelli di colore chiaro, simbolo di esperienza e maturità. Questo aggettivo viene usato per descrivere chi ha i capelli grigi o bianchi, spesso risultando in un'immagine di rispetto e venerabilità. La presenza di capelli bianchi è comunemente considerata un segno di lunga vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bianco per antico pelo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Bianco per antico pelo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canuto

La soluzione associata alla definizione "Bianco per antico pelo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bianco per antico pelo" conferma che la soluzione 'Canuto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canuto

C Como A Ancona N Napoli U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bianco per antico pelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canuto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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