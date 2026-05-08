Antico gioco antenato del backgammon

Home / Soluzioni Cruciverba / Antico gioco antenato del backgammon

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antico gioco antenato del backgammon' è 'Tabula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TABULA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Tabula? Tabula è un antico gioco da tavolo che ha origini molto antiche e si pensa sia l'antenato del moderno backgammon. Questo gioco si svolgeva su una tavola con caselle e coinvolgeva strategie simili a quelle del gioco attuale, ma con regole diverse e più semplici. La sua popolarità si diffuse in diverse culture antiche, lasciando un segno importante nella storia dei giochi da tavolo. La sua importanza storica ne testimonia il valore come predecessore di molti giochi moderni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico gioco antenato del backgammon". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antico gioco antenato del backgammon nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tabula

Se la definizione "Antico gioco antenato del backgammon" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico gioco antenato del backgammon" conferma che la soluzione 'Tabula' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tabula

T Torino A Ancona B Bologna U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico gioco antenato del backgammon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tabula' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il risultato di chi elimina tuttoLa si può fare rasaAntica carta medievale con le vie dell impero romanoAntico gioco orientaleAntico gioco popolare in cui far rotolare un discoIl trac gioco come il backgammonAntico gioco giapponeseGioco con dadi e scacchiera simile al backgammon