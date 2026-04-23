Un antico popolo dell Anatolia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un antico popolo dell Anatolia' è 'Ittiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITTITI

Perché la soluzione è Ittiti? Gli Ittiti rappresentavano un antico popolo che si stabilì nella regione dell’Anatolia, contribuendo significativamente alla storia e alla cultura di quell’area. La loro presenza si estese attraverso il Medio Oriente, lasciando tracce di un'organizzazione politica complessa e di avanzamenti nel campo delle arti e delle tecnologie. Le loro strutture sociali e religiose influenzarono le civiltà successive, e le testimonianze archeologiche permettono di ricostruire aspetti della loro vita quotidiana. La loro eredità si percepisce ancora oggi attraverso numerosi reperti storici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un antico popolo dell Anatolia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un antico popolo dell Anatolia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ittiti

Se la definizione "Un antico popolo dell Anatolia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un antico popolo dell Anatolia" conferma che la soluzione 'Ittiti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ittiti

I Imola T Torino T Torino I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un antico popolo dell Anatolia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ittiti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I sudditi di LabarnaLi sconfisse Ramsete IISi allearono con gli Egizi di Ramsete IIUn antico popolo dell Italia centraleAntico popolo dell attuale RomaniaAntico popolo di pirati dell Asia MinoreLa lingua dell antico popolo di UrPopolo semitico dell Oriente antico