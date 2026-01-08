Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato' è 'Cd-rom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Perché la soluzione è Cd-rom? Il CD-ROM è un supporto di memoria ottico che un tempo veniva molto usato per archiviare dati e software. Con l'avvento di tecnologie più moderne, il suo utilizzo è diminuito notevolmente. È stato uno degli strumenti principali per la conservazione di grandi quantità di informazioni digitali. Nonostante ciò, ancora oggi in alcune situazioni viene impiegato per leggere contenuti su supporti fisici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Per risolvere la definizione "Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un supporto di memoria ormai sempre meno utilizzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

