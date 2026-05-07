Non ce li togliamo mai dai piedi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non ce li togliamo mai dai piedi' è 'Guanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUANTI

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Perché la soluzione è Guanti? I guanti sono accessori che indossiamo per proteggere le mani da freddo, sporco o sostanze pericolose. Sono elementi che ci accompagnano in molte situazioni quotidiane, come durante il lavoro o le attività sportive, offrendo comfort e sicurezza. Non ce li togliamo mai dai piedi, perché sono indispensabili per mantenere le mani al riparo da agenti esterni e garantire una buona presa. La loro presenza è fondamentale in diverse circostanze, rendendo le mani più sicure e protette.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non ce li togliamo mai dai piedi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Non ce li togliamo mai dai piedi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guanti

La soluzione associata alla definizione "Non ce li togliamo mai dai piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non ce li togliamo mai dai piedi" conferma che la soluzione 'Guanti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Guanti

G Genova U Udine A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non ce li togliamo mai dai piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guanti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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