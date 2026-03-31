Un supporto per porte e ante

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un supporto per porte e ante' è 'Cerniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNIERA

Perché la soluzione è Cerniera? Una cerniera è un elemento meccanico che permette l'apertura e la chiusura di porte, ante o altri elementi mobili. È costituita da due parti collegate tra loro, una delle quali fissa e l'altra mobile, consentendo un movimento rotatorio controllato. La funzione principale è quella di mantenere stabile la posizione dell'elemento durante l'uso, facilitando l'accesso e la chiusura senza sforzo eccessivo. La cerniera rappresenta un componente essenziale in molte strutture di arredo e costruzioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un supporto per porte e ante". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un supporto per porte e ante nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cerniera

Se la definizione "Un supporto per porte e ante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un supporto per porte e ante" conferma che la soluzione 'Cerniera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cerniera

C Como E Empoli R Roma N Napoli I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un supporto per porte e ante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cerniera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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