Andare a piedi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Andare a piedi' è 'Camminare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMMINARE

Perché la soluzione è Camminare? Camminare significa muoversi a piedi, utilizzando le proprie gambe per spostarsi da un punto all’altro. È un’attività quotidiana che permette di esplorare l’ambiente circostante, mantenersi in forma e godere del paesaggio. Questo gesto semplice richiede poca attrezzatura e può essere praticato ovunque, sia in città che in natura. La capacità di camminare è fondamentale per la mobilità e rappresenta una delle forme più antiche e naturali di movimento umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Andare a piedi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Andare a piedi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Camminare

La definizione "Andare a piedi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Andare a piedi" conferma che la soluzione 'Camminare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Camminare

C Como A Ancona M Milano M Milano I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Andare a piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Camminare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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