Vi può essere sottoposta la cavia nei cruciverba: la soluzione è Vivisezione

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi può essere sottoposta la cavia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vi può essere sottoposta la cavia' è 'Vivisezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIVISEZIONE

Curiosità e Significato di Vivisezione

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vivisezione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vivisezione.

Perché la soluzione è Vivisezione? La vivisezione è una pratica controversa che consiste nell'esperimento su animali vivi per studi scientifici o medico-chirurgici. Spesso, viene discussa per motivi etici e di benessere animale, ma ha anche un ruolo importante nella ricerca di nuove terapie e cure. È un argomento complesso che suscita opinioni contrastanti, riflettendo il delicato equilibrio tra progresso e rispetto per gli esseri viventi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italicoVi si può servire la macedonia in tavola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vivisezione

Hai davanti la definizione "Vi può essere sottoposta la cavia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E Z N Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOZZE" NOZZE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.