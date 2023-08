Una cittadina sottoposta a un monarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cittadina sottoposta a un monarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUDDITA

Significato/Curiosita : Una cittadina sottoposta a un monarca

Accettò per primo la richiesta del monarca del gelo di eliminare jinwoo prima che diventasse un monarca. assieme al monarca del gelo e della piaga, affronta... Differisce da quello di suddito, che si riferisce a colui che è soggetto alla sovranità di uno stato. la condizione del suddito implica, di per sé, situazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

