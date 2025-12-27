Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi

SOLUZIONE: Flessimetro

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Flessimetro? Il flessimetro è uno strumento utilizzato per rilevare e misurare i piccoli spostamenti o deformazioni di una struttura quando è sottoposta a forze o carichi. Questo dispositivo permette di monitorare eventuali variazioni e garantire la sicurezza e la stabilità di edifici, ponti o altre strutture ingegneristiche. La sua funzione è fondamentale nel campo dell'ingegneria civile e delle costruzioni per prevenire danni o cedimenti.

Quando la definizione "Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura gli spostamenti di una struttura sottoposta a carichi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

