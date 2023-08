Vitigno che può essere renano o italico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitigno che può essere renano o italico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIESLING

Significato/Curiosita : Vitigno che puo essere renano o italico

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il riesling renano è un vitigno a bacca bianca dal quale si ottiene un vino fruttato e di carattere... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il riesling renano è un vitigno a bacca bianca dal quale si ottiene un vino fruttato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

