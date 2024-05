Vincolato come può essere un immobile

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: In diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili e in secondo piano i beni mobili registrati. Esso non comporta la perdita del possesso da parte del debitore del bene stesso che è oggetto della garanzia.

ipotecato m sing

(diritto) gravato d’ipoteca (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

ipotecato

participio passato di ipotecare

Sillabazione

i | po | te | cà | to

Pronuncia

IPA: /ipote'kato/

Etimologia / Derivazione

vedi ipotecare

Sinonimi