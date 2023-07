Vi si può servire la macedonia in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può servire la macedonia in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCODELLA

Significato/Curiosità : Vi si può servire la macedonia in tavola

La macedonia è un piatto fresco e colorato che può essere servito sia in tavola che in una scodella. È composto da una miscela di frutta fresca tagliata a cubetti, come mele, banane, arance, uva e fragole, a seconda della disponibilità e delle preferenze personali. La macedonia è spesso accompagnata da un tocco di dolcezza, come lo zucchero o lo sciroppo d'acero, e può essere arricchita con una spruzzata di succo di limone per una nota di acidità. È un'opzione versatile e salutare per un dessert o uno spuntino estivo, ed è ideale per essere condivisa tra gli ospiti o gustata da soli. Che sia presentata in tavola o servita in una scodella, la macedonia rappresenta una deliziosa combinazione di sapori fruttati che soddisfa il palato in modo leggero e rinfrescante.

