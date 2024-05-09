Può essere carpiato o avvitato

Sara Verdi | 28 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere carpiato o avvitato' è 'Tuffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUFFO

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Può essere carpiato o avvitato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tuffo

Se la definizione "Può essere carpiato o avvitato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tuffo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Può essere carpiato o avvitato
  • Risposta: TUFFO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
U Udine
F Firenze
F Firenze
O Otranto

La soluzione 'Tuffo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere carpiato o avvitato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.