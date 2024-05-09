Può essere carpiato o avvitato
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere carpiato o avvitato' è 'Tuffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TUFFO
Vuoi approfondire la risposta Tuffo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Può essere carpiato o avvitato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tuffo
Se la definizione "Può essere carpiato o avvitato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tuffo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Può essere carpiato o avvitato
- Risposta: TUFFO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tuffo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere carpiato o avvitato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.