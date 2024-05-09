Può essere carpiato o avvitato

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere carpiato o avvitato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere carpiato o avvitato' è 'Tuffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUFFO

Vuoi approfondire la risposta Tuffo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tuffo' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Può essere carpiato o avvitato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tuffo

Se la definizione "Può essere carpiato o avvitato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tuffo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Può essere carpiato o avvitato

Può essere carpiato o avvitato Risposta: TUFFO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

T Torino U Udine F Firenze F Firenze O Otranto

La soluzione 'Tuffo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere carpiato o avvitato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.