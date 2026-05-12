Può essere intero o a due pezzi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può essere intero o a due pezzi' è 'Costume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTUME

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Perché la soluzione è Costume? Un costume può essere completo, coprendo tutto il corpo, oppure composto da due parti separate come giacca e pantaloni o gonna e top. Questa distinzione permette di adattare l'abbigliamento alle diverse occasioni o preferenze personali. La scelta tra un costume intero o a due pezzi dipende spesso dal comfort e dallo stile desiderato, offrendo varietà e funzionalità. Entrambe le forme sono utilizzate comunemente per proteggersi dal freddo o per esprimere identità culturali e individuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere intero o a due pezzi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Può essere intero o a due pezzi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costume

Se la definizione "Può essere intero o a due pezzi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere intero o a due pezzi" conferma che la soluzione 'Costume' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Costume

C Como O Otranto S Savona T Torino U Udine M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere intero o a due pezzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costume' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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