Ci può essere quello armato e quello sociale nei cruciverba: la soluzione è Conflitto

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci può essere quello armato e quello sociale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ci può essere quello armato e quello sociale' è 'Conflitto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONFLITTO

Curiosità e Significato di Conflitto

Approfondisci la parola di 9 lettere Conflitto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conflitto? Il conflitto è uno scontro tra due o più forze opposte, come quello armato tra nazioni o sociale tra gruppi di persone. Può manifestarsi in diversi contesti, creando tensione e difficoltà nel raggiungere accordi o pace. È un fenomeno che riflette le divergenze e le sfide della convivenza umana, ma può anche essere il punto di partenza per il dialogo e la risoluzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se è d interessi non coinvolge armiIl veicolo che può essere armatoPuò essere anche armatoPuò essere sia rapido sia armato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Conflitto

Non riesci a risolvere la definizione "Ci può essere quello armato e quello sociale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M P R I O B S I A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRAPIOMBI" STRAPIOMBI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.