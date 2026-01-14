Un piano di cemento armato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un piano di cemento armato' è 'Soletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piano di cemento armato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piano di cemento armato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Soletta? Una struttura orizzontale che si trova solitamente tra due piani di un edificio, realizzata in cemento armato per garantire robustezza e stabilità. Serve come superficie di calpestio o appoggio per arredi e altri elementi, distribuendo il peso in modo uniforme. La sua resistenza permette di sostenere carichi considerevoli e di creare ambienti funzionali. È un elemento fondamentale nelle costruzioni moderne per garantire sicurezza e durabilità.

Un piano di cemento armato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Soletta

Se la definizione "Un piano di cemento armato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piano di cemento armato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Soletta:

S Savona O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piano di cemento armato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

