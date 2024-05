La Soluzione ♚ Il veicolo che può essere armato

: CARRO

Curiosità su Il veicolo che puo essere armato: Carretta, il carro armato merkava, in storia militare briefing, n.37, parma, edizioni storia militare, 1º febbraio 2023, pp. 75-76-77. carro armato forze... Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre e marino, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. I carri armati tradizionalmente si suddividono in carri armati leggeri, medi, pesanti e superpesanti. Questa tipologia di mezzo militare venne utilizzato in un campo di battaglia per la prima volta nella battaglia della Somme, durante la prima guerra mondiale.

