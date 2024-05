La Soluzione ♚ Se è d interessi non coinvolge armi La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONFLITTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CONFLITTO

Significato della soluzione per: Se e d interessi non coinvolge armi Il termine conflitto viene solitamente inteso come un sinonimo di guerra. Esso può ad ogni modo essere esteso anche ad altri campi: Italiano: Sostantivo: conflitto ( approfondimento) m sing (pl.: conflitti) . discordia, contrasto tra individui o entità, che può essere gestito pacificamente, con accordi o cappellandosi a regole razziali condivise (come è tipico in una democrazia); oppure con il tentativo di una parte di imporsi con la violenza tra conflitto e conflitto esistono differenti posizioni così come numerose motivazioni.

