Può essere sia rapido sia armato

Sostantivo

Curiosità su: Il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione, in particolare leganti idraulici, che miscelati con acqua sviluppano proprietà adesive (proprietà idrauliche). La Germania era, nel 2014, il primo produttore in Europa (il secondo era l'Italia). Si stima che nel 2009 si siano prodotte 36 milioni di tonnellate di cemento, pari a circa 601 kg per abitante. La produzione mondiale del 2008 è stata di 2,83 miliardi di tonnellate, ossia circa 450 kg pro capite.

cemento ( approfondimento) m sing (pl.: cementi)

(architettura) (edilizia) (chimica) (ingegneria) materiale da costruzione formato da un impasto molto adesivo e consistente di argilla, calcare, acqua, sabbia e ghiaia esistono sensori che permettono di valutare la consistenza del cemento una volta solidificato (senso figurato) si dice di cosa che consolida o rende più stretta un'alleanza o un patto (biologia) (anatomia) (fisiologia) lo strato osseo che protegge la radice e il colletto del dente (medicina) resina sintetica usata per otturazioni

Voce verbale

cemento

prima persona singolare dell'indicativo presente di cementare

Sillabazione

ce | mén | to

Pronuncia

IPA: /te'me:nto/

Etimologia / Derivazione

dal latino caementu derivato a sua volta da caedere cioè rompere, tagliare

Sinonimi

( materiale da costruzione ) calcestruzzo, malta

(senso figurato) coesione, rinsaldamento, unità

Parole derivate

acciaio-cemento, cementare, cementificare, cementista, fibrocemento, vetrocemento

Termini correlati