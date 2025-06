Gioco con croci e cerchi nei cruciverba: la soluzione è Tris

Home / Soluzioni Cruciverba / Gioco con croci e cerchi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gioco con croci e cerchi' è 'Tris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIS

Curiosità e Significato... La parola Tris è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tris.

Perché la soluzione è Tris? Il termine TRIS indica il classico gioco da tavolo in cui due giocatori si sfidano a posizionare tre simboli (croci e cerchi) in fila, colonna o diagonale. È un passatempo semplice ma strategico, molto diffuso tra bambini e adulti per allenare la mente e divertirsi. Alla fine, chi riesce a completare la propria fila vince, rendendo il gioco coinvolgente e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La terna del pokeristaUn quasi pokerCon una coppia forma il fullUn gioco che non dà motivo di litigareUna confezione di carte da giocoUn gioco del biliardo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gioco con croci e cerchi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

R N T E O A P C T I A R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTO RECANATI" PORTO RECANATI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.