Distribuzione del mazzo di carte da gioco

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Distribuzione del mazzo di carte da gioco' è 'Smazzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMAZZATA

Perché la soluzione è Smazzata? Una smazzata si verifica quando le carte di un mazzo vengono distribuite in modo disordinato o irregolare, creando una sequenza non equilibrata e poco ordinata. Questo termine descrive una condizione in cui le carte sono state mescolate senza seguire un metodo preciso, risultando in una disposizione casuale e spesso difficile da prevedere. La smazzata può influenzare il gioco, rendendo più imprevedibile l'andamento delle carte e alterando le strategie dei giocatori. La distribuzione del mazzo di carte da gioco può essere compromessa da questa situazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distribuzione del mazzo di carte da gioco". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Distribuzione del mazzo di carte da gioco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Smazzata

La soluzione associata alla definizione "Distribuzione del mazzo di carte da gioco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distribuzione del mazzo di carte da gioco" conferma che la soluzione 'Smazzata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Smazzata

S Savona M Milano A Ancona Z Zara Z Zara A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distribuzione del mazzo di carte da gioco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Smazzata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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