La Soluzione ♚ Croci che non pesano La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONOREFICENZE .

Significato della soluzione per: Croci che non pesano Per onorificenza, dell'etimo latino honorificentia «onore, motivo d’onore», si intende un segno di onore che viene concesso da un'autorità in riconoscimento di particolari atti benemeriti. Le onorificenze sono oggetto di studio della faleristica. La diffusa dizione onoreficenza è considerata da alcuni una variante, da altri un errore.

