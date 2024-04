La Soluzione ♚ Un gioco che non dà motivo di litigare La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un gioco che non dà motivo di litigare. SOLITARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un gioco che non da motivo di litigare: Il solitario è un gioco a cui partecipa un solo giocatore. Nella maggior parte dei casi l'espressione si riferisce a giochi di carte, ma esistono altri tipi di giochi per un giocatore che vengono chiamati comunemente "solitari", per esempio il Solitario della Bastiglia o la variante per una persona del Mahjong. Lo scopo di un solitario è in genere quello di ottenere un certo risultato, nel qual caso si dice che il solitario è riuscito. La "riuscita" è quindi termine equivalente a "vittoria" nei giochi per due o più persone. Il gioco ha quasi sempre una componente casuale che garantisce che il gioco non venga mai "risolto" definitivamente ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Il solitario è un gioco a cui partecipa un solo giocatore. Nella maggior parte dei casi l'espressione si riferisce a giochi di carte, ma esistono altri tipi di giochi per un giocatore che vengono chiamati comunemente "solitari", per esempio il Solitario della Bastiglia o la variante per una persona del Mahjong. Lo scopo di un solitario è in genere quello di ottenere un certo risultato, nel qual caso si dice che il solitario è riuscito. La "riuscita" è quindi termine equivalente a "vittoria" nei giochi per due o più persone. Il gioco ha quasi sempre una componente casuale che garantisce che il gioco non venga mai "risolto" definitivamente ... solitario m sing che preferisce star solo è un individuo solitario che è solo stava in piedi solitario in un angolo dell'edificio (per estensione) (spregiativo) che non vuole comunicare con alcuno Sostantivo solitario m sing individuo che predilige la solitudine (per estensione) persona o animale che vive in solitudine; diamante di grossa caratura montato in un anello qualsiasi gioco a cui può partecipre un solo giocatore Sillabazione so | li | tà | rio Pronuncia IPA: /soli'tarjo/ Etimologia / Derivazione dal latino solitarius che deriva da solus cioè "solo" Citazione Sinonimi (di individuo) appartato, asociale, eremita, introverso, , isolato, misantropo, selvatico, solo

La risposta a Un gioco che non dà motivo di litigare

SOLITARIO

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un gioco che non dà motivo di litigare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.