Un gioco del biliardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco del biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POOL

Significato/Curiosità : Un gioco del biliardo

Il biliardo, noto anche come pool, è un gioco da tavolo praticato con una palla da biliardo e un'apposita stecca. Lo scopo varia a seconda della variante, ma generalmente coinvolge colpire le palle con la stecca per farle entrare in tasca o raggiungere obiettivi specifici. Il pool presenta diverse varianti, come il biliardo americano e il biliardo inglese, ognuna con regole e obiettivi unici. Oltre a essere un intrattenimento, il biliardo richiede abilità di precisione, calcolo geometrico e strategia. È giocato sia in ambienti sociali che a livello competitivo, e può essere un'attività divertente e coinvolgente per giocatori di tutti i livelli.

Altre risposte alla domanda : Un gioco del biliardo : gioco; biliardo; gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; La squadra brasiliana dove giocò Pelé; Il gioco con le bocce più grosse; Il gioco di carte con i carichi; gioco con gli onori; Il Cammarata del biliardo ; Così è detto un accessorio da biliardo per la mano; I birilli sul biliardo ; Sta in piedi sul biliardo ; Bazzecola un gioco sul biliardo ;

Cerca altre Definizioni