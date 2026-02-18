Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi' è 'Botte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Botte? Una botte è un contenitore di forma cilindrica, realizzato con doghe di legno assemblate tra loro e tenute insieme da cerchi di ferro. Originariamente usata per conservare e trasportare liquidi come vino, birra o acqua, questa struttura permette di mantenere l'integrità del suo contenuto grazie alla robustezza delle doghe e alla pressione esercitata dai cerchi. La sua forma compatta e resistente la rende ideale per il trasporto e la stagionatura di bevande. La botte rappresenta un esempio di ingegneria tradizionale nel settore enologico.

In presenza della definizione "Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Botte:

B Bologna O Otranto T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

