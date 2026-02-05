Una stola per alti prelati ornata con sei croci

Home / Soluzioni Cruciverba / Una stola per alti prelati ornata con sei croci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una stola per alti prelati ornata con sei croci' è 'Pallio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una stola per alti prelati ornata con sei croci" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una stola per alti prelati ornata con sei croci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pallio? Il pallio è un ampio mantello sacro indossato dai prelati di alto rango, decorato con sei croci che simboleggiano la loro autorità e ruolo spirituale. Questo ornamento rappresenta il loro impegno religioso e la connessione con la divinità, distinguendoli durante cerimonie e funzioni ufficiali. La sua presenza è un segno di rispetto e venerazione, sottolineando la sacralità della funzione che rivestono.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una stola per alti prelati ornata con sei croci nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pallio

La definizione "Una stola per alti prelati ornata con sei croci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una stola per alti prelati ornata con sei croci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pallio:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una stola per alti prelati ornata con sei croci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dignità e ufficio dei più alti prelati della Chiesa cattolicaI partecipanti ad una adunanza di alti prelatiTitolo per alti prelatiCosì vengono appellati certi alti prelatiHa squadre di sei giocatori