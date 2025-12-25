Cerchi ovalizzati

SOLUZIONE: ELLISSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cerchi ovalizzati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cerchi ovalizzati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ellissi? Gli ellissi sono figure geometriche che si formano quando un punto si muove in modo che la somma delle distanze da due punti fissi, chiamati fuochi, rimanga costante. Sono curve chiuse con una forma allungata, simili a cerchi stirati o schiacciati. Questa figura si manifesta in vari contesti, come le orbite dei pianeti o le proprietà di alcune superfici. La loro caratteristica principale è la forma ovale, che le rende uniche nel mondo della geometria.

La definizione "Cerchi ovalizzati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cerchi ovalizzati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ellissi:

E Empoli L Livorno L Livorno I Imola S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cerchi ovalizzati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

