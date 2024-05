La Soluzione ♚ Città dell India capitale del Bihar La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PATNA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PATNA

Significato della soluzione per: Citta dell india capitale del bihar Patna (in hindi ) è una suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, di circa 1.695.000 abitanti, capoluogo del distretto di Patna e della divisione di Patna, nello stato federato del Bihar, di cui è la capitale. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100.000 persone in su). Patna ospita a poca distanza innumerevoli luoghi di pellegrinaggio buddhisti, giainisti e sikhisti.

