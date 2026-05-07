La città dell India oggi detta Kolkata

Home / Soluzioni Cruciverba / La città dell India oggi detta Kolkata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città dell India oggi detta Kolkata' è 'Calcutta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALCUTTA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Calcutta? Calcutta, conosciuta anche come Kolkata, è una città ricca di storia e cultura situata nell'est dell'India. Essa rappresenta un importante centro economico, culturale e politico del paese, con un patrimonio architettonico che riflette il suo passato coloniale britannico. La città ospita numerosi musei, teatri e università di fama internazionale, attirando visitatori e studiosi da tutto il mondo. La sua atmosfera unica e vibrante la rende un punto di riferimento fondamentale nel panorama indiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dell India oggi detta Kolkata". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città dell India oggi detta Kolkata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calcutta

La soluzione associata alla definizione "La città dell India oggi detta Kolkata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dell India oggi detta Kolkata" conferma che la soluzione 'Calcutta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Calcutta

C Como A Ancona L Livorno C Como U Udine T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dell India oggi detta Kolkata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calcutta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il nome precedente della città indiana KolkataIl nome italiano della città indiana KolkataIl cantautore italiano di Frosinone e ParacetamoloCittà dell India e varietà di risoCittà dell India occidentale che fu colonia portogheseCittà indiana oggi detta ChennaiCittà santa dell IndiaCittà dell India che ha dato nome a una varietà di riso