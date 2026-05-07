La città dell India oggi detta Kolkata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città dell India oggi detta Kolkata' è 'Calcutta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALCUTTA
Perché la soluzione è Calcutta? Calcutta, conosciuta anche come Kolkata, è una città ricca di storia e cultura situata nell'est dell'India. Essa rappresenta un importante centro economico, culturale e politico del paese, con un patrimonio architettonico che riflette il suo passato coloniale britannico. La città ospita numerosi musei, teatri e università di fama internazionale, attirando visitatori e studiosi da tutto il mondo. La sua atmosfera unica e vibrante la rende un punto di riferimento fondamentale nel panorama indiano.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dell India oggi detta Kolkata". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
La città dell India oggi detta Kolkata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calcutta
La soluzione associata alla definizione "La città dell India oggi detta Kolkata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dell India oggi detta Kolkata" conferma che la soluzione 'Calcutta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Calcutta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dell India oggi detta Kolkata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calcutta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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