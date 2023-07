La capitale dell India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale dell India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NUOVA DELHI

Significato/Curiosita : La capitale dell india

Suddivisioni dell'india. l'india è una federazione di stati con parlamenti e governi autonomi. sono 28 stati e 8 territori, fra cui quello della capitale, delhi... Metropoli indiana, vedi delhi. nuova delhi (in hindi , nai dilli; in urdu ; in punjabi ; in inglese new delhi) è una città dell'india...