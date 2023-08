Città santa dell India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città santa dell India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BENARES

Significato/Curiosità : Città santa dell India

"Banares" è il nome colloquiale per Varanasi, una delle città più antiche e sacre dell'India. Situata sulle rive del fiume Gange, è un importante centro religioso e culturale. Conosciuta anche come Kashi, è considerata una città di grande importanza spirituale per l'induismo, il buddismo e il giainismo. I credenti viaggiano da tutto il mondo per immergersi nelle acque del Gange, credendo che ciò possa portare purificazione e benedizioni. La città è famosa per i suoi ghats, le scalinate che conducono al fiume, e per le sue cerimonie religiose, che includono cremazioni rituali e offerte agli dèi.

