La Soluzione ♚ Innata come può essere una malattia La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONGENITA .

Significato della soluzione per: Innata come puo essere una malattia Si definisce malattia congenita una malattia o un disordine presente sin dalla nascita. Una malattia congenita può essere causata da anomalie genetiche, di varia origine (malformazioni causate da agenti chimici, fisici), errata morfogenesi, durante il processo di embriogenesi o nelle fasi finali della gravidanza. Il termine di disordine congenito non necessariamente si sovrappone o funge da sinonimo per il concetto di malattia genetica dovuta ad un difetto genetico e che non necessariamente si evidenzia fin dalla nascita.

