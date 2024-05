Una malattia che può essere deformante

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: L'artrite reumatoide (AR) è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a patogenesi autoimmunitaria e di eziologia sconosciuta, principalmente a carico delle articolazioni sinoviali. Può provocare deformazione e dolore che possono anche causare la perdita della funzionalità articolare. La malattia può presentare anche segni e sintomi in organi diversi. Si differenzia dall'osteoartrosi perché interessa inizialmente la membrana sinoviale e non la cartilagine, colpisce con meno frequenza e in età più giovane rispetto all'osteoartrosi; sono più colpite le donne (rapporto 3:1). Interessa l'1-2% della popolazione e il numero dei casi aumenta con l'età, infatti è colpito il 5% delle donne oltre i 55 anni. L'esordio si osserva prevalentemente al termine della adolescenza o tra 4º e 5º decennio di vita; un secondo picco si osserva tra i 60 e 70 anni. Una variante precoce dell'AR è costituita dall'artrite reumatoide dell'infanzia.

artrite ( approfondimento) f sing (pl.: artriti)

(medicina) infiammazione acuta o cronica di un'articolazione Luigi ha l'artrite reumatoide

Sillabazione

ar | trì | te

Pronuncia

IPA: /ar'trite/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo arthritis derivazione di ossia "articolazione"

Contrari

anti-artrite

Parole derivate

artritico, lomboartrite, omartrite, poliartrite, spondiloartrite

Varianti

(antico) artritide

Iperonimi

infiammazione

Da non confondere con