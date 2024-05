È innata nel gatto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Francese

Sostantivo

Curiosità su: La curiosità è un istinto che nasce dal desiderio di sapere qualcosa. La curiosità è un comportamento o un istinto, di natura abituale o episodica, caratteristico dell'uomo ma diffuso anche in alcune specie animali, atto a soddisfare un desiderio inquisitivo circa la natura di un oggetto o di un fenomeno, a qualsiasi genere esso appartenga. È un aspetto emozionale che, riguardando l'esplorazione, l'investigazione e l'apprendimento, descrive un numero non ben conosciuto ed identificato di meccanismi e comportamenti psicologici che hanno come fine il placare l'impulso degli esseri viventi a trarre informazioni ed interagire con l'ambiente. Considerato un comportamento positivo sia nella scienza che nell'intelligenza che nella filosofia, rappresenta un istinto che guida alla scoperta di nuove informazioni, il carburante della scienza fondamentale e delle discipline dello studio dell'uomo. Da qui deriva la motivazione a compiere determinate azioni, atti o comportamenti, tesi al soddisfacimento di tale desiderio di conoscenza.

curiosité f sing (pl.: curiosités)

curiosità (desiderio di sapere) curiosité d'explorer le monde - curiosità di esplorare il mondo

- curiosità di esplorare il mondo satisfaire sa curiosité - soddisfare la sua curiosità (soprattutto al plurale) curiosità (cosa o fatto che desta interesse) une exposition de curiosités - una mostra di curiosità

- una mostra di curiosità un magasin de curiosités - una rivista di curiosità

Pronuncia

IPA: /ky.j.zi.te/

Etimologia / Derivazione

dal latino curiositas