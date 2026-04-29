Malattia dovuta alle basse temperature

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Malattia dovuta alle basse temperature' è 'Criopatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIOPATIA

Perché la soluzione è Criopatia? La criopatia è una condizione patologica che si manifesta a causa di esposizione prolungata o intensa a temperature molto basse, provocando danni ai tessuti e alterazioni vascolari. Questa malattia si presenta con sintomi come intorpidimento, cambiamenti di colore della pelle e dolore, principalmente alle estremità del corpo. La criopatia colpisce spesso persone che lavorano o vivono in ambienti freddi senza adeguate protezioni. La diagnosi precoce e le misure preventive sono fondamentali per evitare complicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia dovuta alle basse temperature". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Malattia dovuta alle basse temperature nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Criopatia

In presenza della definizione "Malattia dovuta alle basse temperature", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia dovuta alle basse temperature" conferma che la soluzione 'Criopatia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Criopatia

C Como R Roma I Imola O Otranto P Padova A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia dovuta alle basse temperature" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Criopatia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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