La malattia che fa affollare gli stadi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La malattia che fa affollare gli stadi' è 'Tifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIFO

Perché la soluzione è Tifo? Il termine TIFO si riferisce a una condizione che provoca un forte entusiasmo tra i tifosi durante eventi sportivi, portandoli a riempire gli stadi in modo numeroso e appassionato. Questo fenomeno si manifesta quando i supporter si riuniscono per sostenere la loro squadra del cuore, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente. La presenza massiccia di tifosi contribuisce a rendere le partite più emozionanti e cariche di energia. La passione degli spettatori si manifesta attraverso cori, striscioni e cori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La malattia che fa affollare gli stadi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La malattia che fa affollare gli stadi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tifo

La soluzione associata alla definizione "La malattia che fa affollare gli stadi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La malattia che fa affollare gli stadi" conferma che la soluzione 'Tifo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tifo

T Torino I Imola F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La malattia che fa affollare gli stadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tifo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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