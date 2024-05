Si fanno per i tempi duri

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L'economia (o sistema economico) è il sistema e l'organizzazione dei mercati, risorse, della produttività e del complesso di scambi, produzioni e commerci di oggetti e servizi, come gli innumerevoli servizi dei sistemi di finanziamenti, investimenti e di fondazione di attività economiche in ogni settore, di ogni dimensione e ad ogni scopo. I soggetti che creano tali sistemi di organizzazione possono essere persone, organizzazioni o istituzioni. Normalmente si considerano i soggetti (detti anche "agenti" o "attori" o "operatori" economici) come attivi nell'ambito di un dato territorio; peraltro si tiene conto anche delle interazioni con altri soggetti attivi fuori dal territorio. In antropologia l'attività economica suole suddividersi in tre distinte fasi: produzione, distribuzione, consumo, alle quali qualche autore aggiunge l'immagazzinamento.

economie f pl

plurale di economia

Sillabazione

e | co | no | mì | e

Etimologia / Derivazione

vedi economia