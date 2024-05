Si fanno per vedere quanto è rimasto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Un inventario contabile, in ragioneria, è la lista dei componenti attivi e passivi del patrimonio di un'azienda, registrati sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo. Per redigere un inventario sono necessarie le seguenti operazioni sugli elementi patrimoniali: Ricognizione (o ricerca); Classificazione; Descrizione; Valutazione; Rappresentazione. Gli inventari si classificano in base a vari criteri: Natura dei dati: inventari a quantità monetarie inventari a sole quantità fisiche Ricorrenza nel tempo: Inventari ordinari inventari straordinari Ampiezza dell'oggetto: inventari generali o totali inventari parziali Grado di analisi del contenuto: inventari analitici inventari sintetici Origine dei dati: inventari contabili inventari di fatto o extracontabili Proprietà dei beni: inventario dei beni propri inventario dei beni di terzi Forma espositiva: inventario a sezioni contrapposte o divise inventario a sezioni sovrapposte Scopo: inventario di costituzione inventario di funzionamento o d'esercizio inventario di cessione inventario di liquidazione Il Registro dei Beni Ammortizzabili, è previsto dalla normativa fiscale all'art.

inventari m pl

plurale di inventario

Voce verbale

inventari

seconda persona singolare dell'indicativo presente di inventariare prima persona singolare del congiuntivo presente di inventariare seconda persona singolare del congiuntivo presente di inventariare terza persona singolare del congiuntivo presente di inventariare terza persona singolare dell'imperativo di inventariare

Sillabazione

in | ven | tà | ri

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi inventario

vedi inventario (voce verbale)vedi inventariare

Sinonimi